Давидс покинул «Локомотив». Он проработал в клубе 18 дней

Ряд специалистов покинули московский «Локомотив» после отставки главного тренера Йозефа Циннбауэра. Об этом сообщает пресс-служба красно-зеленых.

Из клуба ушли директор по селекционной работе Кристиан Мёккель, глава физиотерапии и реабилитации Мартин Хэммерле, тренер вратарей Саша Март, а также помощник главного тренера Фадлу Давидс. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению.

Фадлу Давидс присоединился к московскому клубу 27 сентября. Таким образом, он проработал в команде всего 18 дней. Предыдущим местом работы Давидса является южноафриканский «Орландо Пайретс», в котором он трудился на аналогичной должности с 2019 года по 30 июня 2022 года. В этом же клубе он помогал Йозефу Циннбауэру, который возглавлял клуб с 2019 по 2021 год. В карьере Давидса был и опыт работы главным тренером – чуть больше года он тренировал южноафриканский «Марицбург Юнайтед».