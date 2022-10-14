Названы два главных претендента на звание лучшего молодого футболиста в Европе

Полузащитники дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и «Барселоны» Гави являются главными претендентами на победу за награду «Golden Boy». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, оба футболиста попали в 20 финальных кандидатов. По сведениям источника, именно Беллингем и Гави лидируют в голосовании.
Премия «Golden Boy» вручается ежегодно лучшему футболисту года в Европе от газеты Tuttosport. До участия допускаются футболисты младше 21 года, выступающие в высшем дивизионе европейского чемпионата. Первым обладателем премии был Рафаэль ван дер Ваарт («Аякс»), получивший её в 2003 году. Действующий обладатель — Педри («Барселона»).
Награду также получали Эрлинг Холанд (2020), Килиан Мбаппе (2017), Серхио Агуэро (2007) и Лионель Месси (2005).
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:
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