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«Ростов» — «Урал» 1:2, результат матча 13-го тура РПЛ 14 октября 2022 года

«Ростов» проиграл «Уралу». Команда Карпина уступит вторую строчку «Спартаку» или ЦСКА
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Сегодня, 14 октября, на стадионе «Ростов Арена» матчем между «Ростовом» и «Уралом» из Екатеринбурга открылась программа 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу во встрече одержали гости — 2:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: Алексей Каштанов получил пас на радиусе и с разворота сделал скидку в штрафную, где Лазар Ранджелович технично перебросил Сергея Песьякова. Через несколько минут Николай Комличенко оказался на газоне после стыка с Эммерсоном: после просмотра VAR Евгений Турбин назначил пенальти, который реализовал Роман Тугарев. На 71-й минуте вышедший двумя минутами ранее Рай Влут получил передачу с фланга от Кулакова. Форвард обработал мяч и вторым касанием пробил в нижний угол ворот. В концовке встречи Бевеев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Урал» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы. «Ростов» с 25 очками остаётся на второй позиции, но по итогам тура его обгонит или «Спартак» (25), или ЦСКА (24). Московские команды сыграют между собой.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
14 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Ранджелович – 17'   1:1 Тугарев – 26' (пен)   1:2 Влут – 71'
Удаления: нет / Бевеев – 90+5'
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