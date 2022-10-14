Черчесов ответил, считаются ли матчи с ЦСКА самыми тяжёлыми для «Спартака» в сезоне

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший «Спартак», рассказал о противостояниях с ЦСКА.

«То, что для «Спартака» игры с ЦСКА являются самыми тяжёлыми в сезоне — штамп. В «Спартаке» все игры важны. Если ЦСКА победили, значит, «Факелу» надо проиграть, что ли? Да, это ажиотаж. Но если хочешь быть наверху, надо ко всем играм подходить с одинаковой степенью ответственности. Хотя понятно, что этот матч слегка выходит за скобки», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью Андрею Панкову.

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября. На данный момент красно-белые занимают третье место в турнире, а команда Владимира Федотова располагается на четвёртой строчке.