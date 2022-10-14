Le Parisien: Криштиану Роналду впервые за 5 лет посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен посетить церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится в театре «Шатле» (Париж) в ближайший понедельник, 17 октября. Об этом сообщает Le Parisien. В последний раз 37-летний португалец был на этом мероприятии пять лет назад — в 2017-м, когда выиграл свой последний «Золотой мяч».



Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Чаше него эту награду получал лишь Лионель Месси — семь раз. Главным претендентом на победу в нынешнем году называют форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, который в прошлом сезоне выиграл вместе с командой четыре трофея, включая чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик: