Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Le Parisien: Криштиану Роналду впервые за 5 лет посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

Le Parisien: Криштиану Роналду впервые за 5 лет посетит церемонию вручения «Золотого мяча»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен посетить церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится в театре «Шатле» (Париж) в ближайший понедельник, 17 октября. Об этом сообщает Le Parisien. В последний раз 37-летний португалец был на этом мероприятии пять лет назад — в 2017-м, когда выиграл свой последний «Золотой мяч».

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Чаше него эту награду получал лишь Лионель Месси — семь раз. Главным претендентом на победу в нынешнем году называют форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, который в прошлом сезоне выиграл вместе с командой четыре трофея, включая чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик:

Новость по теме
Роналду, Пике и Бонуччи. В FIFA 23 Ultimate Team стартовало событие Rulebreakers
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022