Джеррард: хотим быть максимально агрессивными в игре с «Челси»
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Игра состоится в это воскресенье, 16 октября, и начнётся в 16:00 мск.
«Они набрали очень хороших игроков. В последнее время у них сменился главный тренер, и, похоже, сейчас у них намечается неплохой месяц. Всё указывает на то, что они фавориты в игре, но мы же будем играть на «Вилла Парк».
Мы немного разочарованы тем, что не добивались побед в двух предыдущих матчах, и хотим правильно использовать это. Мы хотим перенести нашу энергию на игру с «Челси» и быть настолько агрессивными, насколько сможем», — цитирует тренера Birmingham Mail.
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