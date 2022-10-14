Карпин: судья сегодня ничего не видел. Никто не понимает, когда пенальти, когда нет

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин эмоционально отреагировал на судейство в матче с екатеринбургским «Уралом».

«Что касается заработанных пенальти, меня это радует. А все разговоры, что «Ростов» заработал столько‑то пенальти… Тогда скажите мне, какого из этих пенальти не было? VAR всё просматривает, и слава богу, что он увидел этот пенальти, потому что судья сегодня ничего не видел. Мы пробили много пенальти, но сколько ещё не пробили! Больше раздражает, что трактовка правил судьями сводит всех с ума. Никто не понимает, когда рука, когда не рука, когда пенальти, когда не пенальти», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сегодня, 14 октября, команда Карпина потерпела поражение в матче с «Уралом» 1:2.

«Урал» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы. «Ростов» с 25 очками остаётся на второй позиции, но по итогам тура его обгонит или «Спартак» (25), или ЦСКА (24). Московские команды сыграют между собой.