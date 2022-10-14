Руслан Малиновский продлил контракт с «Аталантой»

Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский подписал с клубом из Бергамо новый контракт, сообщает TMW Radio.

Летом ходили слухи о том, что 29-летний украинец мог перейти в английские «Тоттенхэм» или «Ноттингем Форест», однако Малиновский остался в «Аталанте». Это может быть связано с тем, что жена футболиста, Роксана, не захотела покидать Италию.

Предыдущий контракт Малиновского истекал летом 2023 года. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне итальянской Серии A Малиновский принял участие во всех девяти матчах, забив один гол и сделав одну голевую передачу. «Аталанта», имея в своём активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Наполи» два очка.

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