Руслан Малиновский продлил контракт с «Аталантой»

Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский подписал с клубом из Бергамо новый контракт, сообщает TMW Radio.
Летом ходили слухи о том, что 29-летний украинец мог перейти в английские «Тоттенхэм» или «Ноттингем Форест», однако Малиновский остался в «Аталанте». Это может быть связано с тем, что жена футболиста, Роксана, не захотела покидать Италию.
Предыдущий контракт Малиновского истекал летом 2023 года. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.
В текущем сезоне итальянской Серии A Малиновский принял участие во всех девяти матчах, забив один гол и сделав одну голевую передачу. «Аталанта», имея в своём активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Наполи» два очка.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»:
- 15 октября 2022
-
00:29
-
00:01
- 14 октября 2022
-
23:54
-
23:41
-
23:36
-
23:30
-
23:28
-
23:10
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:53
-
22:42
-
22:38
-
22:28
-
22:14
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:58
-
21:51
-
21:33
-
21:30
-
21:30
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:32
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
20:00