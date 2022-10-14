Третья победа в РПЛ подряд — в видеообзоре матча «Ростов» — «Урал»

Сегодня, 14 октября, на стадионе «Ростов Арена» матчем между «Ростовом» и «Уралом» из Екатеринбурга открылась программа 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу во встрече одержали гости — 2:1.
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: Алексей Каштанов получил пас на радиусе и с разворота сделал скидку в штрафную, где Лазар Ранджелович технично перебросил Сергея Песьякова. Через несколько минут Николай Комличенко оказался на газоне после стыка с Эммерсоном: после просмотра VAR Евгений Турбин назначил пенальти, который реализовал Роман Тугарев. На 71-й минуте вышедший двумя минутами ранее Рай Влут получил передачу с фланга от Кулакова. Форвард обработал мяч и вторым касанием пробил в нижний угол ворот. В концовке встречи Бевеев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
«Урал» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы. «Ростов» с 25 очками остаётся на второй позиции, но по итогам тура его обгонит или «Спартак» (25), или ЦСКА (24). Московские команды сыграют между собой.
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