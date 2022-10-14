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В «Ростове» в резкой форме раскритиковали судейство Турбина в матче с «Уралом»

В «Ростове» в резкой форме раскритиковали судейство Турбина в матче с «Уралом»
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). По итогам тура донская команда вследствие этого поражения опустится на третью строчку.

«Недоволен безобразным судейством. С чем это связано? Либо с низкой квалификацией арбитра, либо с заинтересованностью судьи в конкретном результате.

Там была стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти. Пусть разбираются с этими моментами. Судья убил «Ростов», — приводит слова Рыскина РБ Спорт.

«Урал» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы. «Ростов» с 25 очками остаётся на второй позиции, но по итогам тура его обгонит или «Спартак» (25), или ЦСКА (24). Московские команды сыграют между собой.

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