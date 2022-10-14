В «Ростове» в резкой форме раскритиковали судейство Турбина в матче с «Уралом»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). По итогам тура донская команда вследствие этого поражения опустится на третью строчку.
«Недоволен безобразным судейством. С чем это связано? Либо с низкой квалификацией арбитра, либо с заинтересованностью судьи в конкретном результате.
Там была стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти. Пусть разбираются с этими моментами. Судья убил «Ростов», — приводит слова Рыскина РБ Спорт.
«Урал» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы. «Ростов» с 25 очками остаётся на второй позиции, но по итогам тура его обгонит или «Спартак» (25), или ЦСКА (24). Московские команды сыграют между собой.
- 15 октября 2022
-
00:29
-
00:01
- 14 октября 2022
-
23:54
-
23:41
-
23:36
-
23:30
-
23:28
-
23:10
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:53
-
22:42
-
22:38
-
22:28
-
22:14
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:58
-
21:51
-
21:33
-
21:30
-
21:30
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:32
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
20:00