Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).
«Была очень эмоциональная игра с большим количеством единоборств. Очень хорошее движение показали две команды. И мы, и «Ростов» прекрасно понимали, что делать. Мы понимали, что нам нужно очень хорошо собирать подборы.
Уровень мастерства завершения у Ранджеловича и у Влута был на самом высоком уровне. Команда проявила хорошую игровую дерзость. Конечно, довольны тем, что сегодня действуем так сплочённо. На поле видно, что команда атакует и обороняется вместе. Меня как тренера это не может не радовать», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.
«Урал» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы. «Ростов» с 25 очками остаётся на второй позиции, но по итогам тура его обгонит или «Спартак» (25), или ЦСКА (24). Московские команды сыграют между собой.
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