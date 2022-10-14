Гол Черышева не спас «Венецию» от поражения в матче с «Фрозиноне»

Футбольный клуб «Венеция» потерпел поражение в матче итальянской серии B с «Фрозиноне» со счётом 1:3.

В матче принимал участие российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев. Именно его гол, забитый на 42-й минуте матча, стал единственным для хозяев поля. На 70-й минуте игроки «Фрозизоне» сравняли счёт. На 71-й минуте россиянин был заменён, ранее он получил жёлтую карточку.

Уже после замены Черышева его команда осталась в меньшинстве из-за удаления Пьетро Чеккарони. После этого «Венеция» пропустила от гостей ещё два гола, последний из которых был забит уже в компенсированное время.

В текущем сезоне Серии B «Венеция» Черышева занимает 16-е место, имея в активе восемь очков после девяти сыгранных туров.

Гол, забитый россиянином, стал для него третьим в текущем сезоне.

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