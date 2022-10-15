Эррера: как можно говорить про ненужность Роналду? В прошлом году он забил больше 20 голов

Полузащитник «Атлетика» Андер Эррера высказался об игровых успехах форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Как можно говорить про ненужность Роналду, который в прошлом году забил больше 20 голов? Он лучший голеадор команды, один из лучших бомбардиров в Европе. Но, конечно, он не будет забивать по 50 мячей каждый сезон», – цитирует игрока ESPN.
На счету 37-летнего португальца пять голов за лиссабонский «Спортинг», 450 – за мадридский «Реал», 101 – за туринский «Ювентус» и 144 – за «Манчестер Юнайтед». Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Чаше него эту награду получал лишь Лионель Месси — семь раз. Главным претендентом на победу в нынешнем году называют форварда мадридского «Реала» Карима Бензема.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану:
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