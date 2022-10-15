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Черышев набрал 4 очка по системе «гол+пас» в трёх матчах за «Венецию»

Черышев набрал 4 очка по системе «гол+пас» в трёх матчах за «Венецию»
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Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев 4 очка по системе «гол+пас» в трёх матчах за итальянский клуб. Так, россиянин отметился голом в матче 9-го тура Серии B в игре с «Фрозиноне».

Гол, забитый россиянином, стал для него третьим в текущем сезоне. Так же он отдал одну результативную передачу за свой новый клуб. В текущем сезоне Серии B «Венеция» Черышева занимает 16-е место, имея в активе восемь очков после девяти сыгранных туров.

Гол, забитый Черышевым на 42-й минуте матча, стал единственным для хозяев поля. На 70-й минуте игроки «Фрозизоне» сравняли счёт. На 71-й минуте россиянин был заменен, ранее он получил жёлтую карточку.

Уже после замены Черышева его команда осталась в меньшинстве из-за удаления Пьетро Чеккарони. Позднее «Венеция» пропустила два гола от гостей, последний из которых был забит уже в компенсированное время.

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