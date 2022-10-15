Клопп высказался о разнице в финансовых возможностях «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

55-летний немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально высказался о существующей разнице в финансовых возможностях «мерсисайдцев» и «Манчестер Сити».

«У «Манчестер Сити» лучшая команда в мире, и они приобрели лучшего нападающего на рынке. Независимо от того, чего это стоит, они просто делают это. Я знаю, что болельщикам «горожан» это не понравится, никому это не понравится, но вы задали вопрос, и вы знаете ответ. Чем занимается «Ливерпуль»? Мы не можем действовать также. Это невозможно. Это невозможно. Это просто очевидно, и как в прошлом вопросе вы знали ответ заранее.

В мировом футболе есть три клуба, которые могут делать то, что они хотят в финансовом отношении. У них всё законно и всё такое. Прекрасно, но они могут делать всё, что хотят. Нам же необходимо всё тщательно взвешивать: «Нам нужно это, и нам нужно это, но мы должны посмотреть сюда и найти игрока моложе, но здесь должна быть перспектива, а тут – талант». И при всём этом ты соревнуешься с ними», — цитирует Клоппа The Guardian.

Напомним, уже в воскресенье, 16 октября, подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Манчестер Сити» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии. Начало матча – 18:30 мск.