Эвра вспомнил, как Фергюсон одной фразой «уничтожил» Роналду

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал интересную историю из раздевалки, связанную с ростом результативности Криштиану Роналду.
«Я помню, как однажды Фергюсон уничтожил его. У нас был матч, кажется, с «Челси», и Роналду отыграл не очень хорошо. Фергюсон сказал ему: «Легко сделать хет-трик против «Болтона» или «Блэкберна», но как насчёт больших игр?». Это был тяжёлый момент.
И внезапно после этого Криштиану начал забивать в больших матчах. Постепенно он стал другим игроком. Фергюсон пошел дальше и сказал ему, что он не вингер, что он нападающий, и с его способностями он должен забивать два или три гола за игру. Сэр Алекс подчеркнул, что его не волнуют уловки, дриблинг и финты. Он сказал: «Забудь об этом, ты должен забивать голы».
В том сезоне Роналду забил 42 мяча. Он был голевой машиной, не заботился о том, чтобы произвести впечатление на людей мастерством и приёмами, а просто был сосредоточен на том, чтобы забивать голы. Во многом это заслуга сэра Алекса Фергюсона. Он оказал на него огромное влияние», – приводит слова Эвра Betfair.
Роналду забил 42 гола во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/08. Тогда Криштиану выиграл с манкунианцами Лигу чемпионов (финал состоялся в Москве) и АПЛ.
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