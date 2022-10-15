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В «Манчестер Сити» прокомментировали продление контракта с Фоденом

В «Манчестер Сити» прокомментировали продление контракта с Фоденом
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Спортивный директор английского «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн высказался о продлении контракта с полузащитником Филом Фоденом до 2027 года.

«Мы все гордимся Филом и тем, чего он уже добился с клубом, но мы знаем, что многое ещё впереди. Природный талант Фодена и его способности очевидны. А его тяжёлая работа, профессионализм и самоотверженность делают его действительно особенным. Он любит футбол больше всего на свете, и его желание совершенствоваться действительно невероятно.

Фоден может прогрессировать дальше и стать ещё лучше, чем сегодня. С подписанием этого контракта он обрёл стабильность. Это позволит Филу полностью сосредоточиться на том, чтобы стать одним из лучших игроков в мире. Желаем ему самых больших успехов на протяжении всего времени в «Сити», – приводит слова Бегиристайна официальный сайт клуба.

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