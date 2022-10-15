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Де Дзерби после окончания контракта с «Брайтоном» желает вернуться в «Шахтёр»

Де Дзерби после окончания контракта с «Брайтоном» желает вернуться в «Шахтёр»
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43-летний итальянский специалист Роберто Де Дзерби, возглавляющий английский «Брайтон энд Хоув Альбион», всё ещё сожалеет об уходе со своего прошлого места работы – донецкого «Шахтёра».

«Уход из «Шахтёра — для меня это всё ещё открытая рана. Было действительно тяжело покидать клуб. После того, как мой этап в «Брайтоне» подойдёт к концу, я хочу снова стать главным тренером «Шахтёра» — однажды я хочу вернуться. Это было действительно грустно и несправедливо, как всё закончилось», — цитирует Де Дзерби Sky Sports.

Напомним, Де Дзерби возглавил «Брайтон» 18 сентября этого года. Под его руководством команда провела три встречи, в которых сыграла вничью с «Ливерпулем» (3:3) и дважды проиграла – «Тоттенхэму» (0:1) и «Брентфорду» (0:2).

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