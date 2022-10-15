«У нас лучшая система игры». Лапорта высказался об «эль класико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о предстоящем матче с «Реалом» в рамках 9-го тура испанской Примеры, оценив его важность с точки зрения лидерства в таблице и морального состояния команды.



«Встречи «Барселоны» с «Реалом» всегда очень важны. Потому что тот, кто побеждает в таком матче, становится ещё сильнее. А проигравший, соответственно, получает моральный удар, это его задевает. Если мы добьёмся результата и продолжим лидировать в таблице, это сделает нас ещё крепче.



У нас лучшая система игры. При этом мадридский «Реал» всегда борется до конца, это нужно признать. Мы надеемся на то, что в этом матче всё для нас сложится хорошо, как это было в прошлом сезоне», – приводит слова Лапорты Marca.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится 16 октября на «Сантьяго Бернабеу». В прошлом сезоне сине-гранатовые победили в Мадриде со счётом 4:0.