Карраскаль назвал игрока «Спартака», стиль которого его привлекает больше всего

24-летний колумбийский атакующий полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль выразил мнение о качестве игроков «Спартака» в преддверии дерби в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Конечно, мы следим за успехами «Спартака». Они сейчас на подъеме и очень хорошо выступают, у них многое получается. Однако мы тоже набрали хороший ход, высоко располагаемся в турнирной таблице. Будет серьёзная битва двух мощных противников.

В «Спартаке» собраны хорошие футболисты. Лично мне нравится игра Квинси Промеса и его стиль. Мы на видео разбираем игру соперника, находим слабые стороны, и ими нужно будет воспользоваться. Ну и для победы нужно будет серьёзно отнестись к их сильным качествам.

Я ничего не слышал о том, что «Спартак» считают фаворитом матча. Да, команда находится на хорошей стадии развития точно так же, как и ЦСКА. Не буду соглашаться или опровергать мнения экспертов. Давайте просто подождём игры, на поле будет видно, кто фаворит», — приводит слова Карраскаля «Матч ТВ».

Напомним, встреча ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.