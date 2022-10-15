Легионеры ЦСКА подготовили специальное празднование голов на дерби со «Спартаком»

24-летний колумбийский атакующий полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль признался, что иностранные футболисты армейцев сделали заготовку для празднования голов на предстоящее дерби со «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России.
«У нас есть домашняя заготовка. Мы с другими иностранцами обсуждали возможный гол и подготовили определённое празднование. Игроки ЦСКА прекрасно понимают, какой это важный матч. Можно сказать, что это игра всего чемпионата, матч жизни. Мы очень хотим порадовать наших болельщиков и себя», — приводит слова Карраскаля «Матч ТВ».
Напомним, встреча ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
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