Вьештица – о зарплатах в «Зените»: при мне исчислялись тысячами, когда ушёл – миллионами

42-летний экс-футболист «Зенита» Милан Вьештица вспомнил время, когда выступал за команду из Санкт-Петербурга.



«Многие говорят, что у нас была команда с душой? Это правда. Мы тогда играли в очень «весёлый» футбол. В 2003 году заняли второе место в чемпионате. Никто не ожидал от нас такого результата. У нас было много молодых и талантливых игроков, которые затем стали основными в «Зените» и сборной. Мы играли в своё удовольствие и ещё добились отличного результата. Это один из сезонов, которые помнишь всю жизнь.



Правда ли, что раздевалка делилась на россиян и легионеров из-за зарплат? Насколько мне известно, такого не было. По крайней мере, при мне. В «Зените» у нас был дружный коллектив, мы все играли и боролись друг за друга. Это видно и по нашим результатам. После ухода я слышал, что были какие-то скандалы. Но я никогда в них не участвовал. Когда я играл, всё исчислялось тысячами. Когда ушёл, зарплаты исчислялись миллионами», – приводит слова Вьештицы Metaratings.



Вьештица провёл за «Зенит» 93 матча. Он приехал в Санкт-Петербург в 2002 году из «Войводины» и играл до 2006-го. Затем перешёл в «Ростов». В 2008 году он уехал на родину, в «Партизан», но затем вернулся в Россию и выступал за «Шинник», «Жемчужину», «Урал» и питерское «Динамо».