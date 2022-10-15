Бывший президент РПЛ Хачатурянц высказался о предстоящем дерби ЦСКА – «Спартак»

54-летний российский спортивный функционер Ашот Хачатурянц, известный по работе на посту президента Российской Премьер-Лиги, высказался о предстоящем дерби в 13-м туре чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

«Я уверен, что будет очень интересная игра. Надеюсь быть на матче. Фаворит? В последних играх «Спартак» показал, что он на хорошем ходу. Так же, как и ЦСКА. Шансы команд оцениваю 50 на 50», — приводит слова Хачатурянца Sport24.

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. На данный момент красно-белые занимают третье место в турнире, а команда Владимира Федотова располагается на четвёртой строчке.

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