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Литвинов: в «Спартаке» нет никаких стереотипов насчёт непобедимости «Зенита»

Литвинов: в «Спартаке» нет никаких стереотипов насчёт непобедимости «Зенита»
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о силе «Зенита».

«Одна победа над „Зенитом“ или три победы над другими клубами? Я выберу три победных матча. Потому что это в сумме даёт девять очков, а тут три, если выбирать одну победу. Если это намёк на непобедимость «Зенита», у нас нет никаких стереотипов, что мы не можем выиграть «Зенит». Это вокруг СМИ, наверное», — приводит слова Руслана Литвинова Sport24.

Напомним, на данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 25 очко. Столько же очков набрал «Ростов», однако у команды Валерия Карпина на одну сыгранную игру больше. Возглавляет таблицу «Зенит», имея в своём активе 30 очков.

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