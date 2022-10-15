«Манчестер Юнайтед» готов инициировать продление контракта с Диогу Дало

«Манчестер Юнайтед» может предложить новый однолетний контракт своему правому защитнику Диогу Дало.

По информации ESPN, «красные дьяволы» в настоящий момент готовы продлить соглашение с 23-летним португальцем, чтобы избежать того, что он покинет стан команды в следующем году. В результате «Барселона» и другие заинтересованные в футболисте клубы будут вынуждены вести переговоры о гонораре с командой Тен Хага, если они захотят продолжить борьбу за Дало следующим летом.

Португалец выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. С октября 2020-го по июнь 2021-го Дало играл на правах аренды за «Милан». Начинал свою карьеру футболист в «Порту».



В нынешнем сезоне Диогу Дало в 12 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи.

Нынешнее соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до конца июня 2023 года.

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