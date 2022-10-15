Личка – о встрече с «Динамо»: намерены показать свои лучшие качества
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался в преддверии матча 13-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».
«Мы поедем играть в футбол. Намерены показать свои лучшие качества. Точно не будем ставить никаких «автобусов», такой футбол я не люблю. Я лучше покину клуб, чем буду «парковать автобус» в обороне, — сказал Личка в эфире программе «РецептТура» на «Матч Премьер».
«Оренбург» с 18 очками, находится на 7 й строчке в турнирной таблице РПЛ.
Матч «Динамо» — «Оренбург» пройдёт в субботу, 15 октября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 30 очков. Второе место занимает «Ростов» (25), третье — «Спартак» (25).
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