Источник: сумма отступных Новикова по контракту с «Нефтехимиком» — 3 млн рублей
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«Пари НН» может назначить Кирилла Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки «Нефтехимику», сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, речь идёт о сумме в 3 млн рублей.
Отметим, что ранее появилась информация, что нынешний наставник «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов является основным кандидатом на пост главного тренера в московском «Локомотиве», пост которого стал вакантным после увольнения немца Йозефа Циннбауэра.
«Нефтехимик» под руководством Новикова занимает 11-е место в Первой лиге, набрав 16 очков в 13 турах. Сам Новиков факт переговоров с «Пари НН» в недавнем интервью опроверг.
«Пари НН» находится на 10 месте РПЛ, имея в своём активе 13 набранных очков. Столько же очков набрал «Урал».
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