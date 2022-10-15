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Источник: сумма отступных Новикова по контракту с «Нефтехимиком» — 3 млн рублей

Источник: сумма отступных Новикова по контракту с «Нефтехимиком» — 3 млн рублей
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«Пари НН» может назначить Кирилла Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки «Нефтехимику», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, речь идёт о сумме в 3 млн рублей.

Отметим, что ранее появилась информация, что нынешний наставник «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов является основным кандидатом на пост главного тренера в московском «Локомотиве», пост которого стал вакантным после увольнения немца Йозефа Циннбауэра.

«Нефтехимик» под руководством Новикова занимает 11-е место в Первой лиге, набрав 16 очков в 13 турах. Сам Новиков факт переговоров с «Пари НН» в недавнем интервью опроверг.

«Пари НН» находится на 10 месте РПЛ, имея в своём активе 13 набранных очков. Столько же очков набрал «Урал».

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