Вьештица: «Урал» для меня самый дорогой клуб после «Зенита»

Экс-защитник российских футбольных команд, серб Милан Вьештица поделился воспоминаниями о периоде выступлений в составе екатеринбургского «Урала».
«Урал» для меня самый дорогой клуб после «Зенита». Мы до сих пор отлично ладим с Григорием Викторовичем. Этот клуб отличается тем, что люди там всегда держат слово. Иванов очень темпераментный, но он обожает свой город, клуб и отдает себя «Уралу» на 200%. Если вы о чём-то договорились, то можешь уже не переживать на этот счёт. Иванов лично следит за всем.
Обидно лишь, что «Урал» так и не сделал шаг вперёд и продолжает каждый сезон бороться за выживание. Пора команде бороться за более высокие места. Сейчас у них новый тренер, новые игроки… Есть все шансы бороться не только за прописку в РПЛ. Екатеринбург заслуживает сильную команду в высшем дивизионе, – сказал Вьештица в интервью Metaratings.ru.
Вьештица был футболистом «Урала» с 2012 по 2014 год. В составе команды из Екатеринбурга он принял участие в 45 матчах, в которых отметился шестью точными ударами.
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