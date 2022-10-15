Вьештица: «Урал» для меня самый дорогой клуб после «Зенита»

Экс-защитник российских футбольных команд, серб Милан Вьештица поделился воспоминаниями о периоде выступлений в составе екатеринбургского «Урала».

«Урал» для меня самый дорогой клуб после «Зенита». Мы до сих пор отлично ладим с Григорием Викторовичем. Этот клуб отличается тем, что люди там всегда держат слово. Иванов очень темпераментный, но он обожает свой город, клуб и отдает себя «Уралу» на 200%. Если вы о чём-то договорились, то можешь уже не переживать на этот счёт. Иванов лично следит за всем.

Обидно лишь, что «Урал» так и не сделал шаг вперёд и продолжает каждый сезон бороться за выживание. Пора команде бороться за более высокие места. Сейчас у них новый тренер, новые игроки… Есть все шансы бороться не только за прописку в РПЛ. Екатеринбург заслуживает сильную команду в высшем дивизионе, – сказал Вьештица в интервью Metaratings.ru.

Вьештица был футболистом «Урала» с 2012 по 2014 год. В составе команды из Екатеринбурга он принял участие в 45 матчах, в которых отметился шестью точными ударами.