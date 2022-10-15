«Зорро». Оздоев опубликовал фото в защитной маске

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев, ранее получивший повреждение носа, выложил фотографию в защитной маске.
«Зорро», — написал Магомед в одной из социальных сетей под фотографией с тренировки. Примечательно, что на защитной маске присутствует гравировка «МО», что, скорее всего, символизирует инициалы имени и фамилии игрока.
Напомним, Оздоев перешёл в турецкую команду на правах свободного агента. Ранее полузащитник выступал за «Зенит», за который провёл 116 матчей, отметился восемью забитыми мячами и 13 результативными передачами.
В матче 9-го тура чемпионата Турции с «Фенербахче», который проходил 9 октября, один из футболистов соперника случайно ударил Оздоева затылком и разбил ему нос. Данное повреждение не позволило полузащитнику доиграть матч, и он покинул поле.
Дзюба показал стадион «Бешикташа» в соцсетях
- 15 октября 2022
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