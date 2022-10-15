Комличенко: судьи говорят мне, что я им надоел и они от меня устали

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал об отношении к нему судей во время матчей.



«Судьи мне говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Всегда на тебе какие-то спорные моменты, мы разбираем все эпизоды, поэтому, может, не будем на тебе где-то свистеть». Они это мне лично говорят.



С «Уралом» говорили то же самое. Немного удивился этому. Думаю, это немного некорректно. Всё же нужно судить то, что есть. Просто нам особо нельзя что-то комментировать про судейство. Вы всё видели в матче.



Карпин не обсуждает со мной предвзятое судейство, но всё и так видно, это лежит на поверхности. Мы все про это уже знаем, и мне лично судьи уже говорят. Что уже обсуждать? Всё видно и ясно — приходится как-то играть. Вы всё сами видели в матче с «Уралом». Все пять моментов были на мне — сказать, что все эпизоды были высосаны из пальца, нельзя. По моему мнению, всё было очевидно. Когда помощник говорит, что пенальти стопроцентный, а человек не понимает… Опять же, комментировать судейство не в моей компетенции, но всё лежит на поверхности», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Вчера, 15 октября, «Ростов» потерпел поражение в матче с «Уралом» (1:2). После матча спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в резкой форме раскритиковал судейство в матче.