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Кайл Уолкер: уверен в своей готовности к чемпионату мира

Кайл Уолкер: уверен в своей готовности к чемпионату мира
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер выразил надежду на участие в матчах чемпионата мира по футболу. Игроку сделали операцию после травмы паха в матче с «Манчестер Юнайтед» (6:3) 2 октября.

«Моя первая мысль сейчас — вернуться в сборную Англии. Уверен в своей готовности к чемпионату мира. Я прошёл достаточно в своей карьере, чтобы чувствовать своё состояние. На пути будут сложности, но, надеюсь, при выборе состава я там буду.

Это было немного в панике. Я пришёл в понедельник и сказал хирургу: «Пожалуйста, приятель, тебе придётся это сделать, у меня чемпионат мира». Он хотел провести операцию в четверг, но я сказал, что встречусь с ним через час. Он поехал на метро, я сел в машину, и всё», — приводит слова Уолкера Reuters.

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