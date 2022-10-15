Араухо: если бы я был спортивным директором «Барселоны», подписал бы Месси

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо ответил на ряд вопросов испанских СМИ, рассказав об отношении к бывшему игроку сине-гранатовых Лионелю Месси и работе с главным тренером команды Хави.
«Месси? Если бы я был спортивным директором, то подписал бы его в «Барселону».
Работа с Хави? Когда он возглавил команду, мне пришлось многому учиться, потому что это всегда тяжело, когда новый тренер приходит со свежими идеями, с вещами, которые здесь не делались последние несколько лет. Он пытается вернуть игровую философию «Барселоны», и я думаю, что именно сейчас эта работа приносит свои плоды. С приходом Хави я продолжил прогрессировать, и сегодня я чувствую себя очень комфортно», — приводит слова футболиста Marca.
Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави
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