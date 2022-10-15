Холанд: доверил бы свою жизнь Марио Балотелли

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на ряд вопросов британских СМИ, рассказав, кому бы доверил свою жизнь и кого бы взял на необитаемый остров.
«Кому бы я доверил свою жизнь? Себе, потому что я очень доверяю своим способностям. А если кому-то другому, то Марио Балотелли, потому что он лучше всех, кого я когда-либо видел. Он действительно хороший парень. Поэтому я бы доверил свою жизнь себе или ему.
Кого бы я взял с собой на необитаемый остров? Кевина Де Брёйне. Он бы раздавал мне отличные голевые передачи даже там. А ещё своих родителей, для того чтобы они заботились обо мне и готовили мне хорошую норвежскую еду», — приводит слова Холанда Sky Sports.
Холанд проводит первый сезон в составе «Манчестер Сити» после перехода из «Боруссии» Дортмунд. В 12 матчах АПЛ и Лиги чемпионов нападающий забил 20 голов и сделал три голевые передачи. Норвежец является лучшим бомбардиром английского чемпионата.
Брат Эрлинга Холанда забил гол с 55 метров в чемпионате Норвегии
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