Холанд: доверил бы свою жизнь Марио Балотелли

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на ряд вопросов британских СМИ, рассказав, кому бы доверил свою жизнь и кого бы взял на необитаемый остров.

«Кому бы я доверил свою жизнь? Себе, потому что я очень доверяю своим способностям. А если кому-то другому, то Марио Балотелли, потому что он лучше всех, кого я когда-либо видел. Он действительно хороший парень. Поэтому я бы доверил свою жизнь себе или ему.

Кого бы я взял с собой на необитаемый остров? Кевина Де Брёйне. Он бы раздавал мне отличные голевые передачи даже там. А ещё своих родителей, для того чтобы они заботились обо мне и готовили мне хорошую норвежскую еду», — приводит слова Холанда Sky Sports.

Холанд проводит первый сезон в составе «Манчестер Сити» после перехода из «Боруссии» Дортмунд. В 12 матчах АПЛ и Лиги чемпионов нападающий забил 20 голов и сделал три голевые передачи. Норвежец является лучшим бомбардиром английского чемпионата.

Брат Эрлинга Холанда забил гол с 55 метров в чемпионате Норвегии