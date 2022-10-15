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Георгий Джиоев вошёл в тренерский штаб «Химок»

Георгий Джиоев вошёл в тренерский штаб «Химок»
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Российский специалист Георгий Джиоев присоединился к тренерскому штабу подмосковных «Химок». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Приветствуем Георгия Гурамовича в «Химках» и желаем успехов в нашей команде!» — написано в сообщении клуба.

Ранее Джиоев работал во владикавказской «Алании». Он покинул команду в июне.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 после 12 проведённых матчей. У команды Спартака Гогниева восемь очков. В 13-м туре «Химки» будут принимать воронежский «Факел», который располагается на 13-й строчке (10 очков). Матч на стадионе «Арена Химки» состоится 15 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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