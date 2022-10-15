«Манчестер Юнайтед» интересуется Лаутаро Мартинесом

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах 25-летнего аргентинского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Английский клуб запросил информацию о возможном трансфере у «Интера». Отмечается, что на данный момент Мартинес сосредоточен на выступлениях за итальянскую команду и не рассматривает предложения о возможном переходе.
Напомним, Мартинес выступает за миланский «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в девяти матчах итальянской Серии А, забил три гола и отдал одну результативную передачу. С 2018 года Мартинес вызывается в национальную команду Аргентины.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
- 15 октября 2022
-
11:13
-
11:09
-
11:06
-
10:58
-
10:58
-
10:56
-
10:48
-
10:29
-
10:28
-
10:28
-
09:58
-
09:56
-
09:54
-
09:46
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:21
-
09:17
-
08:45
-
08:21
-
08:00
-
07:02
-
06:28
-
06:15
-
06:02
-
05:28
-
05:28
-
05:19
-
05:01
-
04:28
-
04:12
-
03:51
-
03:50
-
03:35