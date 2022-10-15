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«Манчестер Юнайтед» интересуется Лаутаро Мартинесом

«Манчестер Юнайтед» интересуется Лаутаро Мартинесом
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Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 25-летнего аргентинского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Английский клуб запросил информацию о возможном трансфере у «Интера». Отмечается, что на данный момент Мартинес сосредоточен на выступлениях за итальянскую команду и не рассматривает предложения о возможном переходе.

Напомним, Мартинес выступает за миланский «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в девяти матчах итальянской Серии А, забил три гола и отдал одну результативную передачу. С 2018 года Мартинес вызывается в национальную команду Аргентины.

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