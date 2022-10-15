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Криштиану Роналду может стать игроком «Барселоны»

Криштиану Роналду может стать игроком «Барселоны»
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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может стать игроком «Барселоны», сообщает The Sun.

По информации источника, представитель игрока Жорже Мендеш провёл встречу с руководством «Барселоны» в одном из ресторанов Манчестера. Однако Мендеш также является агентом футболиста «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, и встреча могла быть посвящена переговорам о переходе игрока «горожан».

Роналду захотел покинуть «красных дьяволов» летом этого года. Агент форварда ищет варианты для перехода. Ранее претендентами на португальца назывались лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария». Также появилась информация о том, что в игроке заинтересован клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» из МЛС.

В текущем сезоне Роналду принял участие в семи матчах АПЛ, в которых забил один гол.

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