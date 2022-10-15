«Рабочие забыли в лунку стакан вставить». Хусаинов — о переигровке «Спартак» — «Сьон»

Известный советский и российский арбитр Сергей Хусаинов рассказал, из-за чего ворота стадиона «Локомотив» оказались ниже регламентной нормы в ответном матче «Спартака» со «Сьоном» в 1997 году. Сегодня исполняется 25 лет знаменитой переигровке чемпионов России и Швейцарии в Кубке УЕФА.



«Я негласно отвечал в РФС за приём иностранных судей в России. В круг моих обязанностей входило встретить их в аэропорту, поселить в гостинице, организовать обед, ужин и т. д. А поскольку я и сам ещё был действующим арбитром, то и отношения с коллегами были более неформальные. Поэтому они не предавали. С Коломбо тоже были знакомы, на семинарах пересекались. После предматчевого совещания в день игры французы пошли проверить поле, ворота, разметку. Мы в это время стояли в сторонке, шушукались с Машковым, администратором «Локомотива», и директрисой стадиона Любовью Васильевной. Никаких вопросов у судей не возникло. В последний момент кто-то из соперников начал бередить. Команды уже пришли с разминки, были готовы выходить на игру, и тут прибегают судьи: «Сергей, тут такая ситуация…» Начали искать, чем мерять ворота. Любаня пошла, какую-то рулетку принесла. Она потом предположила, что случилось: когда разметку делают, ворота же снимают. Ну и рабочие, видимо, забыли обратно в лунку специальный стакан вставить под стойки. Ворота и просели на несколько сантиметров.



После «Сьона» у нас был ужин с судьями, инспектором. Они сами недоумевали, как такое могло произойти: «Сергей, ты извини, мы не виноваты». Какие к ним претензии? Тут вопрос к швейцарцам: почему заранее не обозначили свои претензии, а дотянули до последнего? Наверное, всё-таки не случайно», — сказал Хусаинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.