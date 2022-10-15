Мануэль Нойер не поможет «Баварии» в матче Бундеслиги с «Фрайбургом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 10-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» и рассказал о состоянии голкипера команды Мануэля Нойера.
«Нойер не сыграет в предстоящем матче. Он всё ещё испытывает проблемы с плечом, ему по-прежнему больно. Надеюсь, он вернётся в строй на следующей неделе. Мусиала будет тренироваться сегодня. Завтра, вероятно, он выйдет на поле со скамейки запасных.
Мы должны добиваться положительных результатов в Бундеслиге, это факт. «Фрайбург» проводит отличный сезон. Предстоящая игра никак не относится к нашей последней победе в Лиге чемпионов. Мы настроены на новую победу», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
Матч 10-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Фрайбург» состоится завтра, 16 октября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи — в 20:30 мск.
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