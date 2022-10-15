Руслан Нигматуллин высказался о продлении контракта Александра Селихова со «Спартаком»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал продление контракта вратаря Александра Селихова с московским «Спартаком». Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Продлить контракт — правильное решение. Селихов хорошо играет в основном составе, да и нареканий не вызывает. Максименко тоже в полном порядке, поэтому вратарская линия укомплектована.



Если бы с восьмым вратарём «Спартака» продлили контракт, то я бы удивился: «О, какая новость, с восьмым!» В ситуации с Селиховым всё выглядит логично», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

28-летний Селихов стал игроком «Спартака» в конце 2016 года, перейдя в московскую команду из «Амкара». В 66 матчах за красно-белых вратарь пропустил 75 мячей и 19 раз сыграл на ноль. Нынешнее соглашение между сторонами истекало в конце 2022 года (информация Transfermarkt).