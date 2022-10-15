«Барселона» хочет продать Пике, Альбу и Френки де Йонга в зимнее трансферное окно

Футбольный клуб «Барселона» планирует расстаться с защитниками Жераром Пике и Жорди Альбой, а также полузащитником Френки де Йонгом в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
По информации источника, «Барселона» будет вынуждена предпринять меры по сокращению зарплатной ведомости, если команда не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона.
Пике и Альба имеют большие личные контракты для игроков, потерявших место в стартовом составе сине-гранатовых, вследствие чего их уход является приоритетным для руководства «Барселоны».
Френки де Йонг мог покинуть испанский клуб уже летом, однако голландец не захотел переходить в «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что зимой полузащитник будет готов к переходу. «Барселона» хочет продать де Йонга, так как считает его одним из немногих своих активов, за которые она может получить высокую компенсацию.
Жерар Пике принял участие в шести матчах испанской Ла Лиги в этом сезоне. Альба провёл пять встреч в испанском чемпионате, не набрав ни одного очка по системе «гол+пас». Френки де Йонг забил один гол в семи матчах.
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