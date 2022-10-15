«Химки» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 15 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Факелом». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный судья встречи — Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия).
Хозяева занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала восемь очков в 12 играх. Серия «Химок» без побед в РПЛ насчитывает восемь матчей. «Факел» располагается на 13-й строчке с 10 очками. Воронежцы в прошлом туре сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Команды встречались в сезоне-2019/2020 Первенства Футбольной национальной лиги. Тогда «Химки» одержали победу со счётом 3:0.
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