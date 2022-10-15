Д. Билялетдинов: интересно, как «Локомотив» отреагирует на смену руководства и тренеров
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Торпедо» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча между клубами в 13-м туре РПЛ. Встреча состоится 15 октября в 14:00 мск.
«Принципиальность матча подогревается отношениями болельщиков, которые раньше ладили, а в последние несколько десятилетий почему-то враждуют. Всем нужна победа: вопрос лишь в том, в каком состоянии подойдёт каждая из команд. К сожалению, «Локомотив» в обороне выглядит не очень убедительно. В атаке есть что показать, а в обороне всё пока неудачно складывается.
Для меня ещё интересно и то, как «Локомотива» отреагирует на смену руководства и тренеров», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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