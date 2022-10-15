Кечинов: мы всё время сталкивались с притеснениями со стороны Запада

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о переигровке со «Сьоном» в 1997 году. Сегодня, 15 октября, исполнилось 25 лет, как чемпионы России и Швейцарии повторно сыграли в Москве.



«Всё было специально, намеренно так сделано. Они изначально знали, что с воротами есть проблема, но не сообщили об этом заранее, а подождали, какой будет результат. И только после матча начали интриги плести. Неспортивное поведение. Не по-мужски они поступили.



Мы все были возмущены. Условия-то для двух команд одинаковые были. Если уж вы измерили эти ворота, так предложите не играть, пока всё в порядок не приведут. Нас почему ещё эта ситуация разозлила — у «Спартака» очень напряжённый график был. Мы боролись за чемпионство с «Ротором» и «Динамо». Игры шли через два дня на третий, и нам эта переигровка совершенно некстати была. Поэтому все были настроены в переигровке показать, что эта команда из себя представляет. Романцеву даже говорить ничего не надо было. Он слышал наши разговоры, видел наши глаза и всё понимал. Болельщики тоже прониклись этими настроениями. Мы всё время сталкивались с притеснениями со стороны Запада. Судейские ошибки, околофутбольные моменты — всё было против нас. Это прямо-таки раздражало. Мы не понимали, почему это происходит. Простые люди, болельщики всё это тоже чувствовали. Поэтому проявили солидарность и пришли поддержать. На переигровку собрался полный стадион. И мы просто не могли не разорвать «Сьон», — сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.