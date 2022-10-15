«Химки» сыграют в форме с флагом России и георгиевской лентой

ФК «Химки» выйдет на матч 13-го тура РПЛ с «Факелом» в форме с флагом России и георгиевской лентой. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Отныне на нашей форме георгиевская лента и флаг России.



Футбольный клуб «Химки» в знак солидарности с Вооружёнными силами РФ и поддержки защитников Родины выйдет на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с георгиевской лентой на игровой форме.



Считаем важным, чтобы в рамках национальных первенств чаще появлялся российский триколор», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Химки»

Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный судья встречи — Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия).



Хозяева занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала восемь очков в 12 играх. Серия «Химок» без побед в РПЛ насчитывает восемь матчей. «Факел» располагается на 13-й строчке с 10 очками. Воронежцы в прошлом туре сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).