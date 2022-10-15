«Химки» сыграют в форме с флагом России и георгиевской лентой

ФК «Химки» выйдет на матч 13-го тура РПЛ с «Факелом» в форме с флагом России и георгиевской лентой. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Отныне на нашей форме георгиевская лента и флаг России.
Футбольный клуб «Химки» в знак солидарности с Вооружёнными силами РФ и поддержки защитников Родины выйдет на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с георгиевской лентой на игровой форме.
Считаем важным, чтобы в рамках национальных первенств чаще появлялся российский триколор», — написано в сообщении клуба.
Фото: ФК «Химки»
Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный судья встречи — Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия).
Хозяева занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала восемь очков в 12 играх. Серия «Химок» без побед в РПЛ насчитывает восемь матчей. «Факел» располагается на 13-й строчке с 10 очками. Воронежцы в прошлом туре сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).
- 15 октября 2022
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:20
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:40
-
11:32
-
11:32
-
11:20
-
11:13
-
11:09
-
11:06
-
10:58
-
10:58
-
10:56
-
10:48
-
10:29
-
10:28
-
10:28
-
09:58
-
09:56
-
09:54
-
09:46
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:21
-
09:17
-
08:45
-
08:21
-
08:00
-
07:02