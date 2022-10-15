Роналдо рассказал, что проходит курс психологической терапии

Бывший бразильский футболист Роналдо в рамках презентации своего нового документального фильма рассказал, что проходит курс психологической терапии.

«Я прохожу курс психологической терапии уже два с половиной года, и теперь гораздо лучше понимаю то, что чувствовал раньше. Я оглядываюсь назад и вижу, что мы подверглись очень, очень сильному психологическому стрессу, совершенно не будучи готовыми к этому.

Это совпало с началом эры интернета. Резко начала расти скорость распространения информации. Тогда никто не заботился о психологическом здоровье игроков. Сегодня им помогают гораздо больше, больше изучают их профили в социальных сетях и их реакции. В моё время ничего этого, к сожалению, не было.



Реальность такова, что мы даже не подозревали, что существует такая проблема. Эта тема была абсолютно проигнорирована нашим поколением. Многие, очевидно, пережили ужасные времена, даже депрессии. Это правда, что проблемы были очевидны, но решения были малодоступны», — приводит слова бразильца Marca.

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