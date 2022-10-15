«Зачем искать кота в мешке?» Мостовой — о продлении контракта Селихова со «Спартаком»
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал решение московского «Спартака» подписать новый контракт с вратарём Александром Селиховым.
«Правильное решение «Спартака». Зачем искать кота в мешке? Вратари — такая позиция, где чем меньше ты дёргаешь, тем лучше происходит. Селихов стал основным. Неплохо было бы взять ещё кого-то, но с Селиховым сделали всё правильно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Вчера, 14 октября, московский клуб объявил о продлении контракта с Селиховым до 2025 года с возможностью продления ещё на сезон.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний голкипер принял участие в 10 играх, в которых пропустил 11 мячей.
Новость по теме«Спартак» объявил о продлении контракта с Селиховым до 2025 года
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