Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберт Левандовски получит трофей имени Герда Мюллера

Роберт Левандовски получит трофей имени Герда Мюллера
Комментарии

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски станет обладателем трофея имени Герда Мюллера, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, журнал France Football учредил трофей имени Герда Мюллера в нынешнем году. Награда вручается форварду, забившему наибольшее количество голов в прошлом сезоне за клуб и национальную команду в официальных матчах. В минувшем сезоне Левандовски отметился 57 забитыми мячами в играх за «Баварию» и сборную Польши. Вручение награды состоится на гала-вечере, который пройдёт 17 октября в Париже.

Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. В нынешнем сезоне 34-летний польский форвард принял участие в восьми матчах Примеры, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому

Новость по теме
Левандовски: если «Золотой мяч» не отменят, его выиграет Бензема
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022