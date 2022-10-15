Роберт Левандовски получит трофей имени Герда Мюллера

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски станет обладателем трофея имени Герда Мюллера, сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, журнал France Football учредил трофей имени Герда Мюллера в нынешнем году. Награда вручается форварду, забившему наибольшее количество голов в прошлом сезоне за клуб и национальную команду в официальных матчах. В минувшем сезоне Левандовски отметился 57 забитыми мячами в играх за «Баварию» и сборную Польши. Вручение награды состоится на гала-вечере, который пройдёт 17 октября в Париже.
Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. В нынешнем сезоне 34-летний польский форвард принял участие в восьми матчах Примеры, забил девять голов и отдал две результативные передачи.
Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому
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