Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Атлетико» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику ЦСКА Карраскалю

В «Атлетико» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику ЦСКА Карраскалю
Комментарии

Директор по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут отреагировал на информацию, согласно которой клуб проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Хорхе Карраскалю.

«Мы не собираемся комментировать информацию о трансферах — в том числе слухи из прессы», — сказал Анаут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее появлялась информация, что Диего Симеоне интересовался Карраскалем ещё тогда, когда тот выступал за «Ривер Плейт», однако трансфер в итоге не состоялся. Сообщалось, что футболист будет заинтересован выступать в иностранном клубе, однако «матрасники» пока не сделали ни одного шага, чтобы подписать полузащитника.

В нынешнем сезоне Карраскаль принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
Агент полузащитника ЦСКА Карраскаля прокомментировал новость об интересе «Атлетико» Мадрид
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022