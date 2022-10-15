В «Атлетико» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику ЦСКА Карраскалю

Директор по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут отреагировал на информацию, согласно которой клуб проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Хорхе Карраскалю.

«Мы не собираемся комментировать информацию о трансферах — в том числе слухи из прессы», — сказал Анаут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее появлялась информация, что Диего Симеоне интересовался Карраскалем ещё тогда, когда тот выступал за «Ривер Плейт», однако трансфер в итоге не состоялся. Сообщалось, что футболист будет заинтересован выступать в иностранном клубе, однако «матрасники» пока не сделали ни одного шага, чтобы подписать полузащитника.

В нынешнем сезоне Карраскаль принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.