Мойзес: в Бразилии говорят, что ЦСКА — хороший клуб, перспективный для бразильцев

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес рассказал, как относятся его соотечественники к московскому клубу и РПЛ.

«РПЛ, без всякого сомнения, хороший вариант развития карьеры для бразильцев. Мы очень хорошего мнения о российской лиге. Я бы хотел вырасти здесь, стараюсь на пределе своих возможностей, чтобы и помочь клубу, и вырасти самому.

Мы, бразильцы, говорим, что ЦСКА хороший клуб. В этой команде всегда тепло и по-дружески встречают бразильцев. Прежде чем приехать сюда, навёл справки: люди действительно сказали, что это очень хороший клуб. ЦСКА считается перспективным клубом для бразильцев», — сказал Мойзес в интервью телеканалу «Матч».

Мойзес перешёл в ЦСКА из клуба «Интернасьонал» на правах аренды в августе. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/2023 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.