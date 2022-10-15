Мойзес: в Бразилии говорят, что ЦСКА — хороший клуб, перспективный для бразильцев

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес рассказал, как относятся его соотечественники к московскому клубу и РПЛ.
«РПЛ, без всякого сомнения, хороший вариант развития карьеры для бразильцев. Мы очень хорошего мнения о российской лиге. Я бы хотел вырасти здесь, стараюсь на пределе своих возможностей, чтобы и помочь клубу, и вырасти самому.
Мы, бразильцы, говорим, что ЦСКА хороший клуб. В этой команде всегда тепло и по-дружески встречают бразильцев. Прежде чем приехать сюда, навёл справки: люди действительно сказали, что это очень хороший клуб. ЦСКА считается перспективным клубом для бразильцев», — сказал Мойзес в интервью телеканалу «Матч».
Мойзес перешёл в ЦСКА из клуба «Интернасьонал» на правах аренды в августе. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/2023 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
- 15 октября 2022
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