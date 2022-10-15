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«Краснодар» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

«Краснодар» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 15 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ахматом». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Главный судья встречи — Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия).

Хозяева занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 21 очко после 12 проведённых матчей. Грозненцы располагаются на восьмой строчке с 17 очками. Лидирует в чемпионате России «Зенит» — у команды Сергея Семака 30 очков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл в гостях со счётом 2:0, а во втором круге в Краснодаре команды сыграли вничью — 1:1.

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